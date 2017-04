Alice im Wunderland Heute | Pro7 | 20:15 - 22:20 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Einst hat die kleine Alice das Wunderland für sich entdeckt, doch jetzt mit 19 sind sämtliche Erinnerungen an ihre Kindheitsabenteuer verschüttet. Doch während sie mit Sorge der arrangierten Ehe mit einem Edelmann entgegenblickt, sieht sie einen Hasen mit einer Uhr durch den Garten hoppeln. Sie folgt ihm und ist wieder in ihrem Reich. Original-Titel: Alice in Wonderland Laufzeit: 125 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 2010 Regie: Tim Burton FSK: 12 Schauspieler: Alice Kingsleig Mia Wasikowska die Rote Königin Iracebeth Helena Bonham Carter der verrückte Hutmacher Johnny Depp die Weiße Königin Mirana Anne Hathaway Diedeldum & Diedeldei Matt Lucas Herzbube Ilosovic Stayne Crispin Glover