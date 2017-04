Geldgeber Victor von Doom will mit vier Forschern zu einem wissenschaftlichen Trip ins Weltall starten. Dabei geraten sie in ein kosmisches Unwetter. Fortan sind alle mit anderen übermenschlichen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet. Während aus seinem Begleiterquartett die Fantastischen Vier werden, wachsen in von Doom finstere Kräfte.