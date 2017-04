I Am Not Your Negro Heute | ARTE | 20:15 - 21:40 Uhr | Dokumentation Infos

Im Film wird wird das unvollendete letzte Buch des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwins rekonstruiert: eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den Vereinigten Staaten. Nur dreißig Seiten des Buchs konnte Baldwin vor seinem Tod zu Papier bringen. Das Manuskript übergab der Testamentsvollstrecker des Autors dem Regisseur Raoul Peck, der einen Film daraus machte. Laufzeit: 85 Minuten Genre: Dokumentation, F, USA 2016 Regie: Raoul Peck Schauspieler: Narration Samuel L. Jackson Himself James Baldwin