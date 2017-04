Der Finanzbeamte Marc verliebt sich bei einem Aufenthalt in der Provence Hals über Kopf in Sylvie. Auch sie empfindet starke Gefühle für ihn und so einigen sie sich, sich in Paris wiederzusehen. Doch das Schicksal spielt ihnen einen Streich: Der an einer Herzkrankheit leidende Marc hat auf dem Weg zu Sylvie einen Herzinfarkt. Zwar überlebt er diesen, doch er verpasst sein Date mit Sylvie, die enttäuscht wieder abreist und schon bald in die Vereinigten Staaten auswandert. Marc, der davon nichts weiß, ist entschlossen, sie wiederzusehen, und reist wieder in Sylvies Heimatstadt, um sie zu suchen. Dort trifft er aber eine andere Frau, Sophie, die sich ebenfalls in ihn verliebt. Dieses Mal scheint alles gut zu gehen: Die beiden fangen eine Beziehung an und wollen sogar heiraten. Zu spät erfährt Marc, dass Sophie und die verschollene Sylvie Schwestern sind ... Benoît Jacquot drehte 2014 ein packendes Beziehungsdrama, das mit großartigen Darstellern besticht und dank der zum Teil verstörend intensiven musikalischen Untermalung viel vom Unbehagen der Figuren an die Zuschauer zu vermitteln vermag.