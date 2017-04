Nach dem Zweiten Weltkrieg stand fest, dass deutsche Waffen nie wieder Unheil in der Welt anrichten dürfen, und doch tauchen sie immer wieder in Krisengebieten auf. Bereits im Kalten Krieg setzten sich die Alliierten über ihre Regeln hinweg. In den 1950er Jahren begann eine Berliner Firma, Waffenfabriken in aller Welt zu bauen. Bisher hat keine Regierung die Waffengeschäfte gestoppt.