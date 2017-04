In der dritten Folge sind dabei: * Ninia LaGrande, das Aushängeschild der Hannoveraner Lesebühne "Nachtbarden" und darüber hinaus die einzige Teilnehmerin dieser Sendung, die quasi im Team auftreten darf. Weil sie schwanger ist, witzig. * Jule Weber tut etwas, vor dem man nur den Hut ziehen kann. Sie geht arbeiten. So richtig. Krass. Und sie schafft es trotzdem noch, großartige Lyrik auf den Bühnen dieser Welt vorzutragen. * David Friedrich ist Hamburger Stadtmeister 2013 und 2014, Schleswig-Holstein-Meister 2016 und immer ein heißer Kandidat auf den deutschsprachigen Meistertitel. Dazu moderiert er den größten Slam Europas, gibt Workshops und ist Mitglied der Lesebühne "Randale und Liebe". * Eine Geburt im Ruhrgebiet, danach Aufwachsen in Bonn, so etwas geht nicht spurlos an einem Menschen vorbei. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihm ein Schalke-Trikot wachsen konnte, zog Noah Klaus 2012 nach Berlin und rasiert sich seither durch die Slamszene, denn sich selbst muss er nicht so oft rasieren. Es moderieren die beiden Comedians und Musiker Julius Fischer und Christian Meyer, bekannt als Duo "The Fuck Hornisschen Orchestra" und Moderatoren der MDR-Comedy Mixed Show "Comedy mit Karsten".