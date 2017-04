Geplantes Thema: - Warum platzen Würstchen immer in Längsrichtung auf? Es fällt auf, dass Würstchen beim Kochen immer in Längsrichtung aufplatzen. Alles nur Zufall oder steckt mehr dahinter? Heute beschäftigt sich Vince Ebert mit der Physik von Würstchen, in "Wissen vor acht - Werkstatt".