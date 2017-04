"Die Ruhr ist wie das Leben, so vielseitig und facettenreich!" Die Duisburgerin Anja Tegatz hat sich diese Erkenntnis Kilometer für Kilometer hart erarbeitet - als Teilnehmerin der "Ruhr-Tortour". So nennt sich der legendäre Ultra-Marathon von der Quelle bis zur Mündung, von Winterberg bis Duisburg, 235 Kilometer in 40 Stunden. Für Anja Tegatz war es das härteste Rennen ihres Lebens - frei nach ihrem Lebensmotto-Tattoo: "Genieße, wenn du kannst! Leide, wenn du musst!" Reporter Christian Dassel hat Anja Tegatz beim Leiden begleitet und die Ruhr ansonsten sehr genossen. Er hat dort Menschen getroffen, für die die Ruhr ein Teil des Lebens ist. Werner Schleimer beispielsweise, in der mittlerweile 14. Generation Müller in Niedersfeld bei Winterberg. In seiner Mühle scheint die Zeit stehen geblieben zu sein - er erledigt sein Handwerk wie vor Jahrhunderten. Und die Ruhr? "Der Fluss ist unruhiger geworden", sagt er. "Früher war die Ruhr verlässlicher. Heute hat sie mal zu viel Wasser, mal zu wenig - das Klima verändert den Fluss." Trotzdem sind Ufer und Auen nach wie vor kleine Paradiese - nicht nur im Sauerland bei Müller Schleimer. Hermann Hirsch aus Dortmund findet an der Ruhr seine schönsten Motive - er ist preisgekrönter Naturfotograf und pirscht am liebsten schon im Morgengrauen durch den natürlich grünen Ballungsraum. "Ich bin ein Ruhrgebiets-Fan und möchte mit meinen Bildern zeigen, wie schön die Gegend hier ist!" Sein Thema: das Tier im Revier. Seine Erfolge sind erstaunlich: Er wurde schon mit 22 Jahren Gesamtsieger der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Christian Dassel begleitet Herrmann Hirsch erst zum Fluss und dann zur Preisverleihung. Vielseitig und facettenreich - wie der Fluss, so der Film: WDR-Reporter Christian Dassel hat an der Ruhr überwältigende Landschaften und liebenswerte Menschen erlebt: Menschen, wie Gereon Lepper. Für den Künstler in der Henrichshütte ist das Fließen des Wassers sein Lebensthema. Und Menschen wie Simone Bauer: Sie hat vor acht Jahren ihren Job als Sekretärin an den Nagel gehängt und einen ausgedienten Campingplatz am Ufer der Ruhr gekauft. Dort können die Gäste nun zum Beispiel im Bauwagen übernachten und ein kleines Paradies mitten im Pott genießen. Christian Dassel lässt sich treiben - von der Quelle bis zur Mündung, 230 Kilometer in 45 Minuten "Erlebnis Ruhr!".