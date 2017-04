Bankierssohn Tom (Raphaël Vogt) verliebt sich in die georgi-sche Studentin Natalie (Janina Flieger), die in der Bank seines Vaters George (Peter Sattmann) arbeitet. Mit Schmetterlingen im Bauch macht Tom ihr einen Heiratsantrag ¿ zum Missfallen seiner Familie. Was er nicht weiß: Natalie hat einen kleinen Sohn ¿ und ihr Visum läuft ab.