Oberstudienrätin Corinna Blume wurde vor ihrer Haustür fast vergewaltigt. Der Täter behauptet, sein "Übergriff" sei Teil eines Sex-Spiels, zu welchem die beiden sich verabredet hätten. Corinna Blume dementiert heftig, doch Melanie und Mattes finden ihr Profil auf einem einschlägigen Online-Sexportal. Die Polizisten hören sich in der Schule um. Hat vielleicht jemand ein Interesse daran, Blumes Ruf zu schädigen? Es stellt sich heraus, dass die Lehrerin bei der Schülerschaft nicht sonderlich beliebt ist. Insbesondere Teenager Alina scheint einen regelrechten Hass auf sie zu haben. Die Polizisten finden heraus, dass die Wurzeln dieser Abneigung weit in der Vergangenheit liegen. Und das Mädchen scheint bereit zu sein, alles zu tun, um sich an der Lehrerin zu rächen. Franzi und die Kollegen haben alle Hände voll zu tun, zwischen Frau Blume und Alina zu vermitteln. Geht auch der Rufmord durch das fingierte Profil auf dem Sexportal auf Alinas Kappe? Oder fühlt sich vielleicht noch jemand anderes von Frau Blume unfair behandelt? Auch Frauke muss mit einem Schatten aus ihrer Vergangenheit aufräumen. Sie hat damals bei ihrer hoch gelobten Deutsch-Abschlussarbeit geschummelt. Und ihre Lehrerin war ausgerechnet Frau Blume.