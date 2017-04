In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:30 - 13:15 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die übergewichtige Familienmutter Bianca Seyfried hat einen Bandscheibenvorfall, und die konservative Therapie ist ausgereizt, eine OP kommt in ihrem Fall nicht infrage. Die einzige Lösung wäre es, die Belastung für Biancas Rücken zu minimieren. Bianca freut sich über den Nebeneffekt der geplanten Fettabsaugung, doch dann fällt den Ärzten auf, dass ihre Blutwerte nicht in Ordnung sind. Untertitel: Fehler muss man machen Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2016 Regie: Frauke Thielecke Folge: 23 Schauspieler: Bianca Seyfried Panagiota Dimareli Karolina Demarin Nele Kiper Simon Haas Tom Mikulla Hanno Seyfried Daniel Scholz Oskar Brentano Leonard Scholz Max Brentano Moritz Franz Pötzsch