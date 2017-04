Out of Inferno Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Katastrophenfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Brüder Tai-Kwan und Keung gehen getrennte Wege. Tai-Kwan ist bei der Feuerwehr, Keung hat eine Sicherheitsfirma gegründet. Ausgerechnet in dem von Keung frisch ausgestatteten Wolkenkratzer bricht ein riesiges Feuer aus und die Löschsysteme versagen. Das Leben der Menschen ist in Gefahr. Im brennenden Gebäude ist auch die schwangere Si Lok, Tai-Kwans Ehefrau... Actionreich, packend, emotional. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Katastrophenfilm, CN, HKG 2013 Regie: Oxide Pang Chun FSK: 12 Schauspieler: Tai-kwan Sean Lau Keung Louis Koo Kin-lok Lee Chen Sicheng Si-lok Angelica Lee CEO Tsang Sicheng Chen Mei-mei Jin Qiaoqiao