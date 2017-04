Kathleen Kelly führt mit viel Leidenschaft und Engagement einen kleinen Kinderbuchladen in New York und privat glaubt sie ihr Glück in der soliden Beziehung zu dem bekannten Journalisten Frank Navasky gefunden zu haben. Dennoch ist die junge Frau gefesselt von einem kleinen romantischen Abenteuer: Sie schreibt sich als 'Shopgirl' anonyme E-Mails mit dem geheimnisvollen 'NY152', der eine große Faszination auf sie ausübt. Als der große Buchdiscounter 'Fox & Sons Bookstore' eine Filiale in ihrer Nachbarschaft eröffnet, muss Kathleen mit ihrem kleinen Laden ums Überleben kämpfen. Auf einem Empfang trifft Kathleen auf den arroganten Geschäftsmann Joe Fox, dem Sohn des 'Fox & Sons Bookstore'-Besitzers, der ihren Buchladen mit seinen Geschäftsgebaren in die Knie zu zwingen droht. Sogleich entwickelt sich eine tiefe Feindschaft zwischen den Konkurrenten - dabei stehen sie sich näher als sie ahnen, ist doch der skrupellose Joe Fox kein anderer als Kathleens einfühlsamer 'NY152'. Im Kampf um ihre Existenz wird 'NY152' ein wichtiger Ratgeber für Kathleen und zwischen beiden entwickeln sich zunehmend romantische Gefühle. Schließlich vereinbaren sie ein Treffen, das jedoch nicht stattfindet, weil Joe alias 'NY152' in letzter Sekunde bemerkt, wer 'Shopgirl' wirklich ist. Damit wird die Situation noch komplizierter.