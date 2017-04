Praxis mit Meerblick - Willkommen auf Rügen Heute | ONE | 15:30 - 17:00 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Nicht ganz freiwillig landet die frühere Schiffsärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) auf Rügen. Sie steckt in finanziellen Schwierigkeiten und ist froh, in der Praxis ihres Studienfreundes Dr. Richard Freese neu anfangen zu können. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2017 Regie: Jan Ruzicka Gäste: Gäste: Hansen FSK: 6 Schauspieler: Nora Kaminski Tanja Wedhorn Dr. Richard Freese Stephan Kampwirth Matthias Samland Hans-Uwe Bauer Alexander Clarsen Martin Lindow Wiebke Clarsen Sinje Irslinger Dr. Maja Pirsich Anne Werner