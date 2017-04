Weil ich dich liebe Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Liebesdrama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als Eva und Luis einander in Lissabon zum ersten Mal in die Augen sehen, schlägt förmlich der Blitz ein. Das muss Liebe auf den ersten Blick sein. Obwohl beide gebunden sind, werden sie ein Paar. Als sie frei füreinander sind, heiraten und Eltern werden, scheint das Glück perfekt. Doch dann scheint ihnen die Liebe abhanden zu kommen, sie reden von Scheidung. Doch gibt es wirklich gar keine Chance mehr für das einstige Traumpaar? Original-Titel: Well Ich Dich Liebe Laufzeit: 120 Minuten Genre: Liebesdrama, D 2016 Regie: Christina Schiewe FSK: 12 Schauspieler: Eva Soares Felicitas Woll Luis Soares Renato Schuch Ute Therese Hämer Paulo Vedat Erincin Bernie Johannes Zirner Tim Tomé Ferreira Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets