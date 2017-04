Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 13:50 - 14:10 Uhr | Comedyserie Infos

Carla hat die unliebsame Aufgabe Vetos zu verteilen, wenn Anträge hereinkommen. Sie springt vorübergehend für Kelso ein, der derzeit arbeitsunfähig ist. Er muss den Tod seines Hundes überwinden. J.D. gefällt es nicht, dass Cox beim Doppeldate so gut wegkommt. Angeblich war Cox nur so ein Ekelpaket während er mit J. D. gearbeitet hat. Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein Bleistift Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2006 Folge: 17 FSK: 6 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Elliot Reid Bill Lawrence Dr. Christopher Turk Donald Faison The Janitor Neil Flynn Dr. Bob Kelso Ken Jenkins