Disney Die 7Z Heute | ORF 1 | 07:30 - 07:55 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt (a) Die Düsterlichs haben Holger Hahn entführt und Jollywood mit einem Zauber belegt. Wenn Holger nicht bis zum Sonnenaufgang sein magisches Gackern vom Schlosstum verbreitet, wird der Frühling nie wieder kommen. (b) Die Düsterlichs sind der Meinung, dass die Königin Angst vor Spinnen hat, obwohl dies eigentlich auf Lord Steifgesäß zutrifft. So verwandelt Hildy ihren Grim in eine riesige Spinne, obwohl er selbst eine große Spinnenphobie hat. Im Kampf gegen die Riesenspinne müssen die 7 Zwerge zur Hilfe eilen. Original-Titel: The 7D Untertitel: Der lange, lange Winter / Kleines Spinnchen riesengroß Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Alfred Gimeno Folge: 1