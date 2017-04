Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 13:05 - 13:30 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Da Melanie nun ihre Arbeit als Radiomoderatorin verloren hat, ist sie auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Da ergibt sich die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Freundinnen ihr Stamm-Restaurant 'Stormi's' zu kaufen. Während Melanie und Co am Eröffnungsabend nicht nur mit Personalproblemen zu kämpfen haben, hat Elka ein Date mit Papst Franziskus. Untertitel: Küchen-Chaos Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Andy Cadiff Folge: 19 FSK: 12 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Ross Jim O'Heir Chloe Marla Sokoloff Weitere Empfehlungen