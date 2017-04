Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Heute | ORF 1 | 11:20 - 12:05 Uhr | Dramaserie Infos

Um das dunkle Geheimnis zu entlarven, muss auch Rosie mithelfen und bei Evelyn aushelfen. Doch sie fühlt sich an diesem Ort überhaupt nicht wohl. Dafür macht sie dort aber eine wichtige Entdeckung. Genevieve will ihre Geldsorgen wie immer lösen: mit Hilfe eines reichen Ehemannes. Doch dem hat sie nicht die ganze Wahrheit verraten. Original-Titel: Devious Maids Untertitel: Minding the Baby Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2013 Regie: Tara Nicole Weyr Folge: 8 FSK: 12 Schauspieler: Marisol Duarte Ana Ortiz Rosie Falta Dania Ramirez Carmen Luna Roselyn Sanchez Zoila Diaz Judy Reyes Valentina Diaz Edy Ganem Genevieve Delatour Susan Lucci