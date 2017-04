1956: Die junge Monika Schöllack wird wegen ungebührlichen Benehmens der Hauswirtschaftsschule verwiesen. Beschämt kommt sie zurück nach Berlin zu ihrer Mutter Caterina und ihren Schwestern Helga und Eva. Monikas Rauswurf ist für Caterina ein weiterer Beleg für das Versagen ihrer Tochter, und sie befürchtet, niemals einen Mann zu finden, der Monika heiratet. Dabei ist es Caterinas großes Ziel, ihre Töchter durch vorteilhafte Heirat bestmöglich in der Gesellschaft zu etablieren. Der Ruf der Familie steht dabei für Caterina über allem. Sie ist sehr konservativ, und dem entspricht auch das Programm der Tanzschule "Galant", die Caterina allein leitet. Ihr Mann und Vater der Töchter, Gerd Schöllack, wird seit 1944 vermisst. Lediglich Fritz Assmann, ein Freund der Familie, unterstützt sie in der Tanzschule und steht ihr auch sonst zur Seite. Hoffnungsvoll sieht Caterina der Verheiratung ihrer beiden anderen Töchter Helga und Eva entgegen. Helgas Hochzeit mit dem angehenden Staatsanwalt Wolfgang von Boost steht unmittelbar bevor. Die forsche Eva macht dem deutlich älteren Professor Fassbender schöne Augen, in dessen Nervenklinik sie als Schwester arbeitet. Als Hochzeitsbegleitung für Monika hat Caterina den Fabrikantensohn Joachim Franck auserkoren. Zunächst ist Monika fasziniert von seiner speziellen Art. Doch als sie allein sind, eskaliert die Situation, und es kommt zu einem traumatisierenden Vorfall für Monika. Hilfe erhält sie von Fritz Assmann, der sich bei Caterina dafür einsetzt, dass Monika als Tanzlehrerin bei "Galant" arbeiten kann. In der Tanzschule trifft Monika auf Freddy, der dort mit seiner Band für die musikalische Begleitung sorgt. Er weckt ihr Interesse für die neue Musik aus den USA, den Rock 'n' Roll, und öffnet ihr dadurch eine neue Welt. Doch auch Joachim Franck erscheint wieder auf der Bildfläche.