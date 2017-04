Joachim Franck wirbt weiter um Monika. Und auch Mutter Caterina möchte ihre Tochter weiterhin mit Joachim verheiraten, weshalb sie eine Verabredung für sie zusagt. Monika entdeckt dabei zwar auch eine andere Seite an Joachim, macht ihm aber dennoch deutlich, dass sie ihn nicht mehr sehen möchte. Stattdessen beschäftigt sie ein Aufeinandertreffen vor der Tanzschule mit einem derangiert aussehenden Herrn. Dieser stellt sich als Simon Crohn vor und behauptet, seiner Familie habe bis 1936 die Tanzschule "Galant" gehört. Monikas Neugier ist geweckt. Ist die Tanzschule etwa nicht seit Generationen im Besitz der Familie Schöllack? In Caterinas Schlafzimmer stößt sie auf ein Foto, das ihre Vermutung bestätigt. In Monika wächst der Widerstand gegen die Mutter, zumal diese offenbar nicht so "sauber" ist, wie sie immer tut. Außerdem findet Monika immer mehr Geschmack an den Klängen des Rock 'n' Roll. Freddy nimmt sie mit in den Tanzclub "Mutter Brause", wo sich ihr eine völlig neue Welt mit Haartollen, Lederjacken, Petticoats und amerikanischer Musik eröffnet. Lauter junge Menschen, die wild auf der Tanzfläche herumwirbeln. Monika lässt sich mitreißen und fühlt sich endlich frei. Als sie erfährt, dass Joachim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, besucht sie ihn zwar im Krankenhaus, aber genießt trotzdem weiter ihr neues, heimliches Leben. Überraschenderweise kommt aber auch ihre Schwester Eva ins Wanken. Bis vor kurzem sah sie sich schon als Frau Professor Fassbender. Doch die Begegnung mit Rudi Hauer, dem Mann einer Patientin und vielversprechenden Fußballer aus dem Ostteil der Stadt, lassen sie zweifeln. Helga erkennt ihren Mann Wolfgang derweil nicht wieder. Er verlässt spät abends die Wohnung, lässt sich gehen und zeigt ihr gegenüber keine Nähe. Als sie ihn mit der Situation konfrontiert, wird er handgreiflich.