Mit drei Meisterwerken der klassischen Moderne trat das New York Philharmonic unter Alan Gilbert im April 2015 in der Kölner Philharmonie auf. 3sat zeigt eine Aufzeichnung des Konzertes. Die Rhythmen dieses Konzerts sind unterschiedlich: von furios ("Pétrouchka" von Igor Stravinsky) über nobel ("Valses nobles et sentimentales" von Maurice Ravel) bis delikat (Suite aus der Oper "Rosenkavalier" von Richard Strauss). Alan Gilbert und das New York Philharmonic sind eine künstlerische Verbindung, die von den Kritikern hoch gelobt ist: "Revolutionär", schreibt die New Yorker Presse. Unter ihm spiele das Orchester besser als je zuvor, so das amerikanische Magazin "The New Yorker". 2009 hat Gilbert das Orchester übernommen. Mehrmals sind die Musikerinnen und Musiker seitdem nach Köln gekommen - so auch wieder am 30. April 2015.