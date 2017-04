In aller Freundschaft Heute | MDR | 18:05 - 18:50 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die junge, resolute Straßenbahnfahrerin Sina Blasczik hat online per Datingportal einen Mann kennengelernt. Während sie am vereinbarten Treffpunkt auf ihr erstes Date wartet, bricht neben ihr ein junger Mann, der Filmvorführer Robert ... Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2017 Regie: Mathias Luther Folge: 13 Schauspieler: Sina Blasczik Caroline Maria Frier Robert Wünsch Bernhard Conrad Felix Sonntag Jochen Matschke Max Hellmann Michael Baral Miriam Schneider Christina Petersen Kristin Kluck Iris Zimmermann Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets