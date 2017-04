Das ebenso packende wie intelligente Drama zeigt den Charakter eines Mannes, der kühl kalkulierend private Verluste gegen materielle Gewinne aufrechnet. Als Manager eines Hedgefonds ist Robert Miller zu enormem Reichtum und großer Macht gekommen. Er lebt mit seiner Frau Ellen in einer luxuriösen New Yorker Stadtvilla und seine Beziehungen reichen bis in die höchsten Kreise. Aber mit 60 Jahren will Miller sich aus dem Geschäft zurückziehen und seine Investmentfirma, die er mit seiner Tochter Brooke führt, verkaufen. Es gibt allerdings ein pikantes Geheimnis: Miller hat die Bilanzen seiner Firma gefälscht, um schwere Verluste zu vertuschen. Aber sein Kaufinteressent spielt auf Zeit. Dadurch gerät Miller immer stärker unter Druck. In dieser Situation kommt es zu einem fatalen Zwischenfall: Als Robert eines Nachts seine heimliche Geliebte Julie trifft, nickt er am Steuer ihres Autos ein. Der Wagen gerät außer Kontrolle und überschlägt sich in voller Fahrt. Miller trägt nur ein paar Schrammen davon, doch Julie kommt bei dem Unglück ums Leben. In Panik verwischt Robert seine Spuren - er fürchtet, dass ein Skandal den anstehenden Firmenverkauf gefährden würde. Für Robert steht alles auf dem Spiel. Mit Hilfe des jungen Afroamerikaners Jimmy Grant, dem Sohn eines langjährigen Angestellten, kann er unbemerkt vom Unfallort verschwinden. Trotzdem dauert es nicht lange, bis der beinharte Police Detective Michael Bryer eine Verbindung zwischen Julie und Miller herstellt. Er ahnt, dass der Geschäftsmann in den Tod der jungen Frau verwickelt ist. In seinem tiefen Hass gegen den sich unantastbar fühlenden Multimillionär schreckt der ehrgeizige Polizist auch vor fragwürdigen Methoden nicht zurück. Auch Ellen beginnt, ihrem Mann zu misstrauen, während Brooke den Bilanzfälschungen auf die Spur kommt. Robert weiß, dass nicht nur seine gesamte Existenz auf dem Spiel steht, sondern auch das Vertrauen jener Menschen, die ihm am meisten bedeuten.