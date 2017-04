Dies ist die erste große Samstagabendshow mit dem Vorabendquiz, die zweite Ausgabe folgt dann im Juni. In einer Runde der Generationen bekommen die Paare knifflige Fragen aus drei Jahrzehnten gestellt: Wer weiß mehr über die 70er-, 80er- und die 90er-Jahre bis heute? Wer kennt sich aus in Politik, Sport und Klatsch? In den Spielen müssen die Gäste auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.