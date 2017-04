Beas Freundin Susanne plant, ihre Hochzeit in einer romantischen Bergkapelle abzuhalten. Als die Gäste bereits eingetrudelt sind, hilft ihr Bea noch bei den letzten Vorbereitungen. Dabei schüttet ihr Susanne ihr Herz aus: Sie ist unglücklich, weil ihr Vater nicht zur Trauung kommen will und offenbar so gar nicht mit Susannes zukünftigem Mann einverstanden ist. Kurz darauf verschwindet die Braut.