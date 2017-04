Über den Bergen des Harzes liegt in der Morgensonne ein weißes Wolkenmeer. Nur der sagenumwobene Brocken schaut heraus. Deutschlands nördlichster Eintausender ist von besonderer klimatischer Bedeutung für Mitteldeutschland. An seinen Hängen glitzern die Wasserflächen der Hochmoore. Sie sind so groß wie sonst nirgendwo in der Region. Harz, Thüringer Wald und Erzgebirge, der Kyffhäuser, das Schiefergebirge oder das Elbsandsteingebirge: Jedes Gebirge hat seine eigene Gestalt und seine besondere Geschichte. Gemeinsam umrahmen ihre Höhenzüge in einem weiten Bogen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Die Gebirge prägen aber nicht nur die Landschaft in Mitteldeutschland, sondern haben seit jeher die Entwicklung der Regionen und die Lebensweise der Menschen dort beeinflusst. Das zeigt dieser Film in faszinierenden Bildern und durch die sehr persönlichen Geschichten. Mit atemberaubenden Einstellungen aus der Luft wird die besondere Schönheit der Landschaften und Orte eingefangen. Die beeindruckende filmische Entdeckungsreise wird zu einem Heimatfilm, der von den Menschen erzählt, die in und mit den Gebirgen leben und deren Schicksal auch durch sie bestimmt wird. Dabei wird deutlich, wie wichtig es ist, die empfindliche Balance zwischen Natur und Nutzung zu wahren.