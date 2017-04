Während Vanessa notoperiert werden muss, gesteht Maximilian den Steinkamps seine Fehler, für die er die Konsequenzen tragen möchte. Zwar überlebt Vanessa den Eingriff, aber sie benötigt eine Spenderniere. Niemand in der Familie kommt als Spender in Frage. Vanessa bleibt nur noch wenig Zeit. Ben und Katja sind im Streit, als sie von Richard erfahren, dass Vanessa notoperiert werden muss. Ben fährt allein zu seiner Familie. Katja reißt sich zusammen, um für Ben in dieser schweren Situation da zu sein. Gedanklich ist sie aber nicht bei Ben, sondern bei einem anderen Mann. Nach der großartigen Teilnahme an der Stadtmeisterschaft tanzt Sarah sogar in ihrem Traum mit Marco und die beiden kommen sich näher. Als Sarah aufwacht, muss sie zugeben, dass sie an Marcos Seite weiter tanzen will. Doch Marco sieht sich längst nach einer anderen Partnerin um und konfrontiert Sarah damit, dass sie nicht in seiner Liga tanzt.