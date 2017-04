Werner - Eiskalt: Comiczeichner und "Werner"-Erfinder Brösel ist mal wieder pleite. Nachdem Verleger Seidel sein neuestes Werk abgelehnt hat, flüchtet der frustrierte Künstler nach Korsika. Bei einem Badeunfall kommt Brösel anscheinend ums Leben, sein Geist kann das Geschehen auf Erden aber nach wie vor verfolgen. Und so muss er mitansehen, wir der skrupellose Seidel Kapital aus seinem Ableben schlagen will. Doch zum Glück gibt es da noch Brösels Freunde, die er in seinen Comics seit über 30 Jahren verewigt hat. Und die eilen dem Verstorbenen zu Hilfe. Dieter - Der Film: Auf dem Weg in Richtung Pop-Olymp stellen sich Dieter so einige Hindernisse in den Weg. Kurz nachdem der ambitionierte Musikfreund die Schule endlich hinter sich gebracht hat, unternimmt er die ersten Schritte ins glamouröse Business. Er entpuppt sich als Talent mit dem richtigen Riecher, doch bei seiner ersten eigenen Band "Modern Talking" gibt es schon bald Probleme: Frauen! Nora, die eigenwillige Freundin seines Band-Intimus Thomas und Naddel, Oberweitenwunder und Dieters Angetraute in spe, bringen ihn des Öfteren zur Weißglut. Die Lösung heißt Verona. Doch schon kurz nach der Blitzhochzeit zerplatzen Dieters rosarote Träume. Als nach der Scheidung auch noch "Modern Talking" auseinanderbricht, muss der inzwischen steinreiche Dieter seine Zukunftspläne überdenken. Natürlich behält er dabei sein Ziel stets vor Augen. Doch der Weg zum Poptitan ist steinig...