Die Kandidaten, die sich im Dubai-Recall behauptet haben, sind in die Liveshows eingezogen. Bei unterschiedlichsten musikalischen Themen müssen sie nun in den Mottoshows ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen, denn jede Show stellt andere Herausforderungen an die Talente. Nach einem Hexenkessel der Gefühle hoffen sie, bei der Live-Entscheidung am Ende dem Finale näherzukommen. - 3. Mottoshow: "Filmhits"