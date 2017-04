Der Österreicher Andreas "Andy" Josef Holzer ist Bergsteiger und Extremsportler. Er hat sechs der Seven Summits, der jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente, bestiegen. 2007 gewann er den Life Award in der Kategorie Sport. Was ihn von anderen professionellen Bergsteigern unterscheidet? Er ist von Geburt an blind. Ein Film über die Bewältigung des Lebens, über Träume und Grenzüberschreitungen.