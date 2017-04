Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 13:05 - 13:30 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Joys Sohn Owen will heiraten. Um seiner Mutter eine Freude zu machen, werden Joy und ihre Freundinnen in die Hochzeitsvorbereitungen eingebunden. Selbstverständlich setzt Owen voraus, dass sie ihn gegenüber den konservativen Eltern seiner Braut nicht blamieren werden. Wie sich rasch zeigt, ist Owens Erwartung allerdings nicht mehr als ein frommer Wunsch. Untertitel: Pelze und kalte Füße Laufzeit: 25 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Andy Cadiff Folge: 17 FSK: 12 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Reverend Matsuda George Takei Simon Craig Ferguson Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets