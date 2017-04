Kick it like Sara 24. April | Pro7 | 06:25 - 08:15 Uhr | Komödie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Sara geht noch zur Highschool, aber statt Jungs hat sie nur Fußball im Kopf: Sie trainiert viel und träumt davon, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ihre beste Freundin Tutti genießt lieber ihr Leben, flirtet und feiert - und Sara ist manchmal nicht so sicher, ob Fußball tatsächlich ihr ganzes Leben ist. Original-Titel: Her Best Move Laufzeit: 110 Minuten Genre: Komödie, USA 2007 Regie: Norm Hunter FSK: 12 Schauspieler: Sara Leah Pipes Gil Scott Patterson Julia Lisa Darr Josh Drew Tyler Bell Doogie Daryl Sabara Regina Joanna Flores Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets