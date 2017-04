Tom & Jerry - Piraten auf Schatzsuche Heute | Super RTL | 20:15 - 21:30 Uhr | Animationsfilm Infos

Inhalt Kater Tom und Mäuschen Jerry gehen zusammen auf große Fahrt. Während die Freibeuter nichts von den blinden Passagieren ahnen und von sagenhaftem Reichtum träumen, finden die Vierbeiner eine Schatzkarte an Bord. Tom und Jerry jagen einander die Karte immer wieder ab und die Piraten verzweifeln zusehends. Original-Titel: Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers Laufzeit: 75 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2006 Regie: Scott Jeralds FSK: 6