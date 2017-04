Durch einen dramatischen Patientenfall erfährt Betty von tragischen Ereignissen aus Behrings Vergangenheit. Zudem tritt mit Professor Wehmann ein neuer Chefarzt seinen Dienst an. Wehmann zeigt großes Interesse an Betty, was diese sichtlich irritiert. Doch zunächst liegt ihr Fokus auf Dr. Behring, mit dem sie seit dem gemeinsamen Kuss nicht mehr gesprochen hat, und dessen unterkühltes Verhalten sie sich nicht erklären kann. Nachdem er derjenige war, der sich nach dem Kuss losgerissen hat, findet sie, er hätte sich bei ihr melden müssen, was er aber nicht getan hat. Doch bevor Betty sich mit ihm aussprechen kann, wird Clemens Heller in die Karlsklinik eingeliefert. Dr. Behring stellt nach eingehender Untersuchung fest, dass der Patient Krebs im Endstadium hat und nicht mehr lange leben wird. Clemens Heller ist davon wenig überrascht, denn er hatte schon einmal Krebs und wusste, dass die Krankheit zurückgekehrt ist. Er möchte sich nicht mehr behandeln lassen, sondern in Frieden sterben. Doch seine Frau Erika will ihn nicht aufgeben und fleht ihn an, weiter zu kämpfen. Dr. Behring reagiert ungewöhnlich emotional und zerrt Erika Heller aus dem Zimmer ihres Mannes. Betty sucht das Gespräch mit Dr. Behring, da sie über dessen Verhalten verwundert ist. Dabei gesteht er ihr ein tragisches Geheimnis aus seiner Vergangenheit, das den Kuss zwischen den beiden zunächst in den Hintergrund treten lässt. Mit Lizzy hat sich Betty inzwischen wieder versöhnt, doch aus der gemeinsamen WG ist sie dennoch ausgezogen. Aber irgendwie fühlt sich die neue Wohnung ohne Lizzy und Talula ziemlich groß und leer an. Auch Talula möchte unbedingt wieder mit Betty zusammenwohnen und hat eine Idee, wie sie die Mädels-WG wieder zusammenbringen kann. Durch besondere Findigkeit in einem Patientenfall sorgt Talula zudem dafür, dass ein junges Mädchen von ihren Lungenproblemen befreit wird. Und Lizzy stellt fest, dass es auch andere Gründe außer einer Krankheit gibt, ein Krankenhaus aufzusuchen.