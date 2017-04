Ein scheinbar ruhiger Einsatz für Melanie und Mattes führt sie mitten in einen Erbschaftsstreit, bei dem ihr ganzes psychologisches Geschick gefordert ist. Ein Umzugswagen hat eine Straße blockiert. Wegen des Streits zweier Schwestern stürzt ein Möbelpacker samt Schreibtisch die Treppe hinunter und verletzt sich schwer. Die wild streitenden Schwestern Konstanze und Miriam scheinen den Mann gestoßen zu haben. Sie waren gerade dabei, die Wohnung ihres verstorbenen Vaters aufzulösen. Wenig später meldet sich eine Nachbarin und behauptet, ein Verhältnis mit dem Verstorbenen gehabt zu haben. Der habe sie in seinem Testament bedacht. Doch das heikle Dokument bleibt unauffindbar. Melanie und Mattes ermitteln. Haben die Schwestern das Testament verschwinden lassen, um ihr Erbe zu schützen? Der Fall nimmt eine plötzliche Wendung, als Möbelpacker Meffert brutal niedergeschlagen in einem Park aufgefunden wird. Weiß er mehr, als er zugibt? Es braucht das ganze Einfühlungsvermögen der Kollegen, um den Fall zu lösen und den wahren Grund für das Verschwinden des Testaments zu ermitteln. Konfrontiert mit diesem Familienstreit wird Franzi eines klar: Sie vermisst Philipp und ihre Familie, und es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen.