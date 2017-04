Die Tänze der 5. Liveshow: Vanessa Mai (24, Sängerin) tanzt mit Profitänzer Christian Polanc (38). Samba: Shape Of You (Ed Sheeran) Susi Kentikian (29, Profiboxerin) tanzt mit Profitänzer Robert Beitsch (25). Tango: Toxic (Britney Spears) Ann-Kathrin Brömmel (27, Model) tanzt mit Profitänzer Sergiu Luca (34). Cha Cha Cha: Tik Tok (Kesha) Angelina Kirsch (28, Curvy Model) tanzt mit Profitänzer Massimo Sinató (36). Langsamer Walzer: Das Beste (Silbermond) Cheyenne Pahde (22, Schauspielerin) tanzt mit Profitänzer Andrzej Cibis (29). Paso Doble: Paint It Black (The Rolling Stones) Heinrich Popow (33, Leichtathlet und Paralympics-Sieger) tanzt mit Profitänzerin Kathrin Menzinger (28). Rumba: Let Her Go (Passenger) Maximilian Arland (35, Musiker und Moderator) tanzt mit Profitänzerin Sarah Latton (37). Jive: Umbrella (The Baseballs) Gil Ofarim (34, Musiker und Schauspieler) tanzt mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (29). Cha Cha Cha: Can't Stop The Feeling (Justin Timberlake) Faisal Kawusi (25, Comedian) tanzt mit Profitänzerin Oana Nechiti (29). Paso Doble: Bad (Michael Jackson) Giovanni Zarrella (39, TV-Moderator und Musiker) tanzt mit Christina Luft (26). Contemporary: Sound Of Silence (Disturbed) Opening-Tanz der Profitänzer: Hung Up (Madonna)