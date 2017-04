Die Große Flut Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Actionfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Das beschauliche Städtchen Rutland droht Opfer einer Katastrophe zu werden: Heftige Regenfälle haben den Stausee oberhalb der Stadt bis zum Rand gefüllt und nun stellt sich heraus, dass die Mauer dem Druck nicht viel länger Stand halten wird. Architekt Powell bemerkt den Baupfusch und legt sich mit dem skrupellosen Verantwortlichen an. Original-Titel: Killer Flood: The Day the Dam Broke Laufzeit: 110 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2003 Regie: Doug Campbell FSK: 12 Schauspieler: David Arthur Powell Joe Lando Garth Powell Matthew Ewald Natalie Powell Michele Greene Frank Christopher Kriesa Mr. Walker Bruce Boxleitner Deputy Bloom Joshua J. Masters