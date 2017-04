Asterix erobert Rom Heute | Super RTL | 20:15 - 21:55 Uhr | TV-Zeichentrickfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Imperator Cäsar will beweisen, dass die mega-starken Gallier keine Götter sind. Er fordert sie zum Wettkampf heraus: Wenn Asterix und Obelix zwölf Prüfungen absolvieren, überträgt er ihnen die Herrschaft übers Römische Reich. Original-Titel: The Twelve Tasks of Asterix Laufzeit: 100 Minuten Genre: TV-Zeichentrickfilm, F, B, L 1976 Regie: Pierre Watrin FSK: 6 Schauspieler: Obélix Jacques Morel Astérix/Les 2 sénateurs Roger Carel Le Belge Stéphane Steeman Hans Hessling Pierre Tornade Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets