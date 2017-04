Vom Zimmer aus oder auf der Terrasse am Frühstückstisch: an der Rennstrecken von Rosberg, Hamilton und Co. kommen die Gäste eines exklusiven Hotels in Abu Dhabi nicht so einfach vorbei. Im ersten Luxushotel mit eigener Rennstrecke kann man so Urlaub in der Boxengasse machen. Die n-tv Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Formel 1 Hotels und zeigt seine Besonderheiten.