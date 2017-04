Er war der erste Kanzler der neuen Bundesrepublik, bei Amtsantritt schon 73 Jahre alt. Damals hatte er schon ein Leben mit einigen tiefgreifenden Ereignissen zurückgelegt. Die Dokumentation schaut auf Konrad Adenauers Leben als Familienmensch und als Politiker und fragt, was von ihm heute noch geblieben ist, wie sich seine Familie an ihn erinnert und was junge Leute über "den Alten" wissen.