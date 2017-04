Die französischen Wasserwelten weisen eine spektakuläre Tier- und Pflanzenwelt auf, sei es der Marais Poitevin, das Sumpfland an der Atlantikküste bei La Rochelle, sei es in den Cevennen, wo die Flüsse tiefe Schluchten in das Kalkgestein geschnitten haben. Eine ganz spezielle Rolle spielt dabei Korsika, beherbergt die Insel doch mit La Scandola das älteste Naturschutzgebiet Frankreichs.