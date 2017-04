Die Pepys Road in einem Londoner Vorort: Ihre Bewohner können sich, dank Gentrifizierung und dem überhitzten Immobilienmarkt der Hauptstadt, Millionäre nennen. Doch damit beginnen die Probleme: Roger Yount ist ein erfolgreicher Banker - mit zwei Kindern und einer verwöhnten Ehefrau. Dass er zu Weihnachten nicht die erwartete eine Million Pfund Jahresprämie erhält, stürzt die Familie in eine Krise. Die betagte Witwe Petunia Howe lebte schon in der Pepys Road, als diese noch eine einfache Arbeiterstraße war. Statt ihre Tochter Mary um Hilfe zu bitten, sucht sie Beistand bei der pakistanischen Familie Kamal, Kioskbesitzer um die Ecke. Die nigerianische Politesse Quentina schreibt unterdessen Strafzettel für die Falschparker in der Straße ohne über eine Arbeitserlaubnis zu verfügen. Der polnische Handwerker Bogdan liebt die Frauen, und die Frauen lieben ihn. An einem ganz normalen Tag liegt bei allen stolzen Eigenheimbesitzern dieser Straße eine merkwürdige Nachricht im Briefkasten: "Wir wollen, was ihr habt". Als die immer gleichen Botschaften sich häufen und Fotos hinzukommen, die deutlich die Häuser und deren Eigentümer abbilden, steigt die Verunsicherung und Angst in der Pepys Road.