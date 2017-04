Das Ermittlerteam der BAU kümmert sich in der indischen Millionenstadt Mumbai um den Fall zweier entführter Männer, die während eines heiligen Festes verschleppt wurden. Da eines der beiden Opfer kurze Zeit später in einem Armenviertel lebend, aber mit einer frischen OP-Wunde im Nierenbereich aufgefunden wird, halten die Detectives die Täter für skrupellose Organhändler. Doch dann gibt es einen zweiten Fall und nun scheint es eher so, als ob hier ein mörderischer Psychopath aktiv ist...