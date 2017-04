Für die mutigen Polizisten kommt es diesmal Schlag auf Schlag: Auf der Autobahn retten Semir und Paul eine junge Frau namens Summer vor einem Überfall. Dabei kommt heraus, dass Summer nicht nur Pauls Ex-Freundin aus seiner Surferzeit in Portugal ist, sondern - was er nicht wusste - auch noch die Tochter von Oberstaatsanwältin Schrankmann. Als wäre das nicht bereits Problem genug, wurde die junge Frau auch noch von ihrem neuen Freund als Drogenkurier ausgenutzt. Das ruft wiederum allerlei zwielichtige Gestalten auf den Plan, die sich Semir und Paul nur zu gern in den Weg stellen.