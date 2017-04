Ein Jahr nach ihrer Scheidung treffen sich Eva und Marc noch einmal in Südtirol, um ihr gemeinsames Feriendomizil zu verkaufen. Doch das Haus ist so heruntergekommen, dass die potenziellen Käufer sofort die Flucht ergreifen wollen. Damit der Verkauf doch noch zustande kommt, haben Eva und Marc fünf Tage Zeit, um die Schäden zu beheben. Mit Unterstützung einer chaotischen Handwerkertruppe aus dem Dorf machen sie sich ans Werk. Die fünf Tage werden zu einer Reise in die gemeinsame Vergangenheit. Die Scheidung ist seit einem Jahr durch, und am liebsten würden Eva und Marc sich für immer aus dem Weg gehen. Aber zum Verkauf ihres alten Ferienhauses müssen die beiden sich in Südtirol noch einmal treffen. Ein potenzielles Käuferpaar hat sich zum Glück schon gefunden, die Sache könnte schnell über die Bühne gehen - doch leider erweist sich das malerische Bauernhäuschen nach jahrelangem Leerstand als ziemlich heruntergekommen. Um die entsetzten Interessenten doch noch zum Kauf zu bewegen, haben Eva und Marc fünf Tage, den maroden Bau auf Vordermann zu bringen. Da auf die Schnelle kein Handwerker zu finden ist, müssen sie notgedrungen den schlitzohrigen Giovanni anheuern, dessen Team aus seiner Verlobten Isabella, dem jungen Frauenhelden Stefano und dem senilen Luigi besteht. Die Renovierung geht denn auch reichlich schleppend voran, denn Giovanni und seine chaotische Truppe sind vor allem Meister der Arbeitsvermeidung. Eva und Marc geben vor, sich gut in ihren Leben ohneeinander eingerichtet zu haben. Sie haben neue Lebenspartner gefunden. Marc ist mit der ebenso schönen wie tatkräftigen Sophie zusammen, mit der er bald nach Shanghai ziehen wird; Eva mit dem attraktiven Felix, der - anders als Marc - sie so akzeptieren kann, wie sie ist. Die gemeinsame Arbeit im alten Feriendomizil weckt Erinnerungen an schönere Zeiten. Zum ersten Mal seit Langem scheinen sie in Ruhe über ihre Vergangenheit reden zu können.