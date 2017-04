Death Wish V - Antlitz des Todes Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Paul hat seiner Vergangenheit abgeschworen: Unter neuem Namen und als Uniprofessor lebt der frühere Killer mit seiner Verlobten und ihrer Tochter zusammen. Wenn nur Olivias früherer Mann nicht wäre. Der sadistische Mafioso tyrannisiert die junge Familie und raubt Paul alles, was er liebt. Da erwacht der brutale Rächer in Paul aufs Neue. Letzter Teil der blutigen Action mit Charles Bronson. Original-Titel: Death Wish V: The Face of Death Laufzeit: 105 Minuten Genre: Actionfilm, USA, CDN 1994 FSK: 18 Schauspieler: Paul Kersey Charles Bronson Olivia Regent Lesley Anne Down Tommy O'Shee Michael Parks Sal Paconi Chuck Shamata Chuck Paconi Kevin Lund Freddie Flakes Robert Joy