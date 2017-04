"Your tourism kills my neighbourhood!" Sprüche wie dieser zieren die Straßen von Barcelona, Venedig und Dubrovnik. Denn der Massentourismus zerstört genau das, was Touristen an diesen Städten so lieben: ihre kulturelle Einzigartigkeit und das urbane Lebensgefühl. Die Tourismusbranche ist einer der wachstumsstärksten Wirtschaftszweige in Europa. Dabei boomt vor allem der Städtetourismus. Angeheizt durch Preisdumping von Billigfluglinien, den wachsenden Kreuzfahrttourismus und ein ausgeklügeltes Städtemarketing werden Venedig, Barcelona und Dubrovnik von Touristenmassen schier überrollt: 30 Millionen in Venedig, 1,7 Millionen in Dubrovnik, Barcelona rechnet bald mit zehn Millionen Besuchern. Den Anwohnern reicht es. In Barcelonas beliebtem Viertel La Barceloneta demonstrieren sie dagegen, dass immer mehr Mietwohnungen in Ferienapartments verwandelt und von Portalen wie Airbnb vermarktet werden. Besucher werden mit Graffiti wie "Tourist go home" konfrontiert. In Venedig protestiert die Bürgerinitiative "No grandi navi" ("keine Kreuzfahrtschiffe") gegen einen Tourismus, der eine akute Gefahr für die Lagunenstadt darstellt. Und in Dubrovnik hat sich im Stadtparlament Widerstand gegen die Privatisierung des Hafens formiert. Man sorgt sich um die Sicherheitslage im ummauerten UNESCO-Weltkulturerbe mit nur drei Ausgängen. Venedig, Barcelona, Dubrovnik: Die Dokumentation zeigt drei Städte, die Gefahr laufen, ihre Authentizität und originäre Atmosphäre mehr und mehr in ein lukratives Geschäftsmodell zu verwandeln. Eine riskante Idee, die am eigenen Erfolg zu ersticken droht und die letztlich den Bürgern und Touristen gleichermaßen schadet. Gewinner sind internationale Konsortien und Investoren, die das System eines Tourismus unterstützen, der Gewinne für wenige schafft, die Verluste aber sozialisiert. Filmemacherin Antje Christ lässt Bürgermeister, Tourismus-Experten, Polit-Aktivisten, Anwohner und Betroffene zu Wort kommen.