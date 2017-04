Rossmann, dm & Co. - Der große Drogeriemarkt-Test Heute | ZDF | 20:15 - 21:00 Uhr | Dokumentation Infos

Hautcreme, Shampoo, Spülmittel oder Babywindel: Das Sortiment der Drogeriemärkte ist enorm. Wie steht es bei Rossmann, dm und Müller um die Qualität, den Preis und ums Arbeitsklima? Ein Reporterteam nimmt die Marktführer unter die Lupe. Dabei wird in aufwändigen Verbrauchertests die Qualität der Eigenmarken geprüft und die Unternehmensleitung mit den teils schlechten Ergebnissen konfrontiert. Original-Titel: Rossmann, dm & Co. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017