Ricardo Prahl liegt erschlagen in seinem Zimmer in der Seniorenresidenz "Goldener Herbst", in der er sein freiwilliges soziales Jahr absolvierte. Die Heimbewohner beschreiben den jungen Mann als sympathisch, und er war bei jedem beliebt. Doch Ricardo scheint ein Geheimnis gehabt zu haben. Denn seine Freundin Vanessa vermutete ihn bei seinen Eltern in Dresden, doch dort ist er nie gewesen.